Inzaghi: “Skriniar straordinario, è innamorato dell’Inter. Ho una società forte”

Preoccupato della questione Skriniar per il rinnovo? È la domanda posta a Simone Inzaghi oggi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Napoli.

Ecco la risposta dell’allenatore nerazzurro sul difensore: “Assolutamente no, è un ragazzo straordinario. Innamorato dell'Inter, so che ho diversi giocatori in scadenza, ma ho una società forte sempre qui con me a ogni allenamento e sta cercando di lavorare al meglio".