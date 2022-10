Libero – Inzaghi sopravvalutato per il lavoro di Conte. Dirigenza caduta nel tranello…

Quarta sconfitta dopo 8 giornate di campionato. La sosta non ha ridato smalto all'Inter che perde in casa contro la Roma e sprofonda in classifica. Il giorno dopo la gara, Libero analizza la sconfitta dei nerazzurri e affonda Simone Inzaghi. "L’Inter non c’è più. O perlomeno non esiste più quella post-Conte, che contava su un vantaggio rispetto a tutte le altre grandi: il lavoro dell’ex allenatore. Se fosse un palloncino, potremmo dire che l’impianto costruito da Conte nell’Inter si sia sgonfiato lentamente lo scorso anno attraverso un piccolo foro, fino allo scudetto perso, quando si è scoppiato".