Inter, testa al Real Madrid: Inzaghi vuole fare meglio di Spalletti e Conte

Il neo tecnico nerazzurro punta a riportare il club milanese tra le prime 16 d'Europa dopo 9 anni: domani l'esordo contro il Real Madrid

Si avvicina il giorno del debutto stagionale europeo per l'Inter: i nerazzurri affrontano domani a San Siro il Real Madrid. Inzaghi, come scrive Tuttosport, ha un obiettivo chiaro in testa: "Il pari con la Sampdoria è archiviato e la testa è sul Real Madrid. La missione è iniziata. [...] Inzaghi con la sua Inter vuole fare meglio di Luciano Spalletti e soprattutto Antonio Conte , ovvero superare il girone di Champions dopo tre cocenti eliminazioni consecutive".