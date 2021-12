Inzaghi, specialità filotti: i precedenti con la Lazio. Inter, obiettivo primato

I nerazzurri, vincendo contro il Cagliari, centrerebbero la quinta vittoria consecutiva e salirebbero al primo posto

L'Inter affronta questa sera il Cagliari con la prospettiva di riconquistare il primo posto in classifica che manca dalla scorsa stagione. Uno scenario che sembrava impossibile solamente qualche giornata fa, con i nerazzurri staccati di 7 punti dalla coppia Milan-Napoli, e che oggi è realtà grazie a un filotto di 4 vittorie consecutive. Il Corriere dello Sport riconosce i meriti di Simone Inzaghi, uno che ha già dimostrato in passato di saper far rendere le proprie squadre: "I nerazzurri non guardano tutti da lassù dall'ultima giornata dello scorso torneo. In quello attuale hanno "tenuto" il ritmo di Milan e Napoli per i primi due turni, per poi staccarsi pareggiando con la Sampdoria. Il massimo distacco è stato di 7 lunghezze. Poi l'Inter ha cominciato a vincere e non si è più fermata: 4 successi consecutivi, che, battendo il Cagliari, diventerebbero 5. Con la prospettiva di proseguire, visto che il girone di andata si chiuderà con in match contro Salernitana e Torino. Inoltre, Lautaro e soci potrebbero staccare ulteriormente le rivali, approfittando del duello diretto del prossimo turno tra rossoneri e partenopei. La curiosità riguarda Simone Inzaghi, che è uno specialista in filotti. Nel suo lustro abbondante alla guida della Lazio, è stata un'abitudine. Solo nel 2016/17 e nel 2018/19 si è fermato al massimo a 4 successi in fila. Il top, invece, l'ha raggiunto nel 2019/20, quando arrivò ad 8 e, non a caso, fino allo stop per la pandemia i biancocelesti erano in piena lotta per lo scudetto".