"La speranza di Inzaghi, peraltro, è quella di riavere Taremi almeno per la panchina a Genova, ma è operazione complicata. Lautaro sarà chiamato agli straordinari, ovvero a scendere in campo con soli dieci giorni di preparazione nelle gambe. L’altra via è quella che porta a Mkhitaryan, testato in avanti sia nel finale contro il Las Palmas sia contro il Pisa. E certo che la coperta, per questo avvio che l’Inter tutta spera sia lanciato, diventa all’improvviso corta. Perché Mkhitaryan sarebbe stato spostato in avanti con maggiore leggerezza se a centrocampo non fosse arrivato il k.o. di Zielinski. Il centrocampista, tra i tre infortunati, è quello con la diagnosi più pesante: 20 giorni di stop e rientro probabile per la gara del 30 agosto con l’Atalanta, considerato che siamo a inizio stagione e non è il caso di correre rischi inutili", scrive La Gazzetta dello Sport.