L'amichevole giocata ieri contro il Pisa ha messo in evidenza ancora una volta, in casa Inter, il problema nel reparto offensivo. Correa e Arnautovic, infatti, non danno le giuste garanzie e, al di là di Thuram e Lautaro, Taremi (tra l'altro ora ai box) non può da solo tappare tutti i buchi.