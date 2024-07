La stagione dell'Inter è iniziata sabato. In attesa del rientro di tutti i nazionali, Inzaghi lavora a ranghi ridotti ma spinge subito sull'acceleratore. Sedute doppie e lavoro fisico importante fin dai primi giorni di raduno.

"Il ritiro è iniziato davvero, ad Appiano. Perché dopo il primo giorno di test, ieri Mkhitaryan e compagni hanno svolto una vera doppia seduta. Particolarmente duro l’allenamento andato in scena la mattina. Inzaghi e il suo staff hanno sottoposto i giocatori a una serie di ripetute sui 1000 metri che hanno sfiancato i protagonisti, nessuno escluso. Più leggera la seduta del pomeriggio, nella quale è tornato protagonista il pallone, con partitelle a tema. Si avvicina già il giorno della prima uscita stagionale: mercoledì alla Pinetina i nerazzurri affronteranno in amichevole - come ormai da tradizione degli ultimi anni - il Lugano. Il giorno dopo sarà quello dello sbarco dell’unico nuovo acquisto al momento assente, ovvero Zielinski, che sbarcherà a Milano insieme con Asllani", riporta La Gazzetta dello Sport.