Dalle colonne della Gazzetta dello Spor t, Alessandro Vocalelli si è focalizzato su quella che potrà essere la stagione di Dusan Vlahovic. L'attaccante ha trovato non poche difficoltà con lo stile di gioco di Allegri, con Thiago Motta la musica potrebbe cambiare. "Dire che sarà la prova del 9 rischia di essere addirittura troppo facile. Certo è che la prossima stagione dirà davvero, e forse definitivamente, chi è Dusan Vlahovic. Un ottimo giocatore - perché questo non è in discussione - oppure un Grande Centravanti? E mai come stavolta la responsabilità della risposta toccherà soltanto all’interessato. A 24 anni, ha il compito di prendersi sulle spalle non solo una maglia storica, ma anche il peso di una squadra che sembra fatta apposta per metterlo nelle condizioni migliori".

"Fatto sta che la seconda rivoluzione post-Allegri, con il chiaro intento di far migliorare non solo i risultati ma anche lo spettacolo, sembra cucita addosso alle aspirazioni di Vlahovic. Terzini d’attacco - per questo si è pensato anche al ritorno di Cancelo - un centrocampo molto più propositivo e aggressivo - per governare e non subire la partita - e ali capaci di saltare l’uomo e mettersi al servizio del bomber di professione. Per questo si punta su Yildiz, su Sancho, su Adeyemi. Gente che, come nel Bologna di Thiago, dovrà allargare il campo e il gioco".