Ecco cosa ha detto Inzaghi alla squadra dopo Bologna-Inter. “E oggi a Udine…”

Il Corriere dello Sport racconta come l'umore in casa Inter non sia dei migliori ma la squadra ci crede ancora

"Simone Inzaghi non molla. Esattamente come ha detto al gruppo dopo il ko contro il Bologna. Vuole un grande finale di stagione da parte della squadra, per regalare altre gioie ai tifosi". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla reazione dell'Inter dopo la sconfitta del Dall'Ara. Inzaghi ha chiesto ai giocatori di reagire subito anche perché la sfida di oggi di Udine è decisiva. "Il calendario degli ultimi quattro turni non gli interessa e in conferenza stampa non ha sottolineato neppure che oggi il Milan giocherà prima dell'Inter, in campo a Udine potenzialmente “ schiacciata ” psicologicamente dal +5 rossonero", commenta poi il quotidiano.