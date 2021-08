Inter-Genoa, Inzaghi intrigato dallo ‘stratagemma’ Sensi. Satriano l’alternativa

Il tecnico dell'Inter pensa di conferma il centrocampista alle spalle di Dzeko per la prima di campionato di sabato

In attesa dell'arrivo di un altro attaccante, l'Inter è concentrata a iniziare al meglio il campionato. Sabato ospiterà il Genoa a San Siro e Inzaghi deve far fronte all'emergenza attacco.

Secondo Gazzetta.it "Il tecnico ha pronta la soluzione alternativa al classico 3-5-2. Una soluzione già sperimentata con risultati più che positivi in occasione dell’ultima amichevole estiva contro la Dinamo Kiev, lo scorso 14 agosto a Monza. Lo stratagemma porta il nome di Stefano Sensi, utilizzato come spalla di Dzeko e raccordo con il centrocampo nel fluido 3-5-1-1 proposto contro gli ucraini. La tentazione di riproporre il marchigiano anche contro i liguri è forte, perché i meccanismi hanno funzionato alla perfezione".

"L’altra opzione sul piatto è quella di gettare nella mischia Satriano, protagonista di un sorprendente precampionato. Ma Inzaghi intende andarci cauto con il giovane uruguaiano: il bomber di Montevideo avrà il suo spazio, ma è necessario evitargli eccessive responsabilità e inserirlo gradualmente. Anche perché i segnali lanciati da Sensi giustificano un certo ottimismo e l’esibizione contro la Dinamo Kiev ha consegnato a Inzaghi un giocatore capace di offrire interessanti variazioni sul tema del tradizionale 3-5-2. Per quanto resti una soluzione di emergenza, Inzaghi ha trovato nel 3-5-1-1 una preziosa risorsa da sfruttare e Sensi ha dimostrato di poter interpretare ruolo e compiti alla perfezione. Ecco perché la sua candidatura a una maglia da titolare per sabato prende sempre più corpo con il passare delle ore. Inzaghi ci crede e Sensi non vede l’ora di ripagarne la fiducia", aggiunge il quotidiano sportivo.