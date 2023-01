Libero – Inter, Inzaghi usa una strategia ad alto volume. La scelta ha una convinzione

Milan e Inter in campo stasera a Riad per la Supercoppa. Importante per alzare il primo trofeo, ma anche per riprendere il filo conduttore

Milan e Inter in campo stasera a Riad per la Supercoppa. Importante per alzare il primo trofeo, ma anche per riprendere il filo conduttore e proseguire al meglio la stagione.

"Ne ha bisogno per dare linfa al percorso di crescita che sta compiendo dentro l'Inter e per avvicinarsi all'inversione di gerarchia: se nel primo anno il club all'epoca campione d'Italia aveva spinto Inzaghi ad un livello più alto, ora è quest'ultimo a dovervi trascinare l'Inter. Serve alzare l'asticella, chiedere di più, richiamare tutti al dovere di puntare ai titoli, cosa che lo scorso anno era costretto a fare Marotta", riporta Libero.

"La strategia ad alto volume del mister si basa su una convinzione: l'Inter ha bisogno di essere sfidata per offrire buone prestazioni. Non a caso le migliori versioni sono uscite di fronte al Barcellona in Champions e al Napoli imbattuto. Quando la missione sembra quasi impossibile, indossa il miglior vestito (Lukaku vain panchina, peril resto giocherà la formazione titolare con Darmian favorito su Dumfries) e si accomoda al tavolo delle grandi. Per caricare il gruppo e vendicare i derby persi, Inzaghi ricorda infine la supremazia in «quello diCoppa Italia, dominato, e nell'ultimo in campionato perso immeritatamente». Non gli resta che passare dalle parole ai fatti", precisa il quotidiano.