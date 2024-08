Inzaghi: “Taremi sta bene, farà un’ottima partita. Lautaro? Con lo staff…”

Non c’era felicità per il pareggio, ma sull’atteggiamento non ho nulla da dire. Taremi titolare? Sta bene, nonostante un piccolo problema nella preparazione. È un giocatore esperto, farà un’ottima gara. Lautaro? Ha avuto un affaticamento giovedì, insieme allo staff si è preferito non rischiarlo. Le emozioni di serata? Tornare a casa nostra dopo quasi tre mesi è emozionante, speriamo di regalare ai tifosi una bella gara”