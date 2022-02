Genoa-Inter, Inzaghi ritrova i titolari. Al Marassi in formazione tipo: Lautaro favorito

L'Inter vuole ritrovare i tre punti e questa sera al Marassi affronterà il Genoa. Il tecnico Inzaghi ai affida ai titolarissimi

"Per ritrovare una vittoria che in campionato manca da oltre un mese (22 gennaio, Inter-Venezia 2-1), Inzaghi dovrebbe schierare la formazione tipo. Dunque davanti ad Handanovic ci sarà il rientro di Bastoni nella difesa con Skriniar e De Vrij; così come tornerà Brozovic a centrocampo fra Barella e Calhanoglu : il croato e il nazionale azzurro erano erano squalificati col Sassuolo. Dal primo minuto anche Dumfries (a destra) e Dzeko , entrambi inizialmente in panchina domenica scorsa. Il bosniaco in avanti dovrebbe essere affiancato da Lautaro , favorito nel solito ballottaggio con Sanchez", ipotizza Tuttosport