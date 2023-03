SM – Da Inzaghi un tributo a Mou: “E Simone si è tolto dei sassolini pesanti come macigni”

"Quello di Simone Inzaghi non può che essere un tributo a Mourinho proprio dove José ha iniziato a trasformarsi in Special One". Apre così il servizio di Sport Mediaset in merito al pareggio, sofferto, dell'Inter contro il Porto. Uno 0-0 tra i più belli di sempre per i nerazzurri, che sono riusciti così a superare il turno al termine di una prova attenta in difesa, con Onana e Darmian sugli scudi e con Dumfries bravo a salvare nel finale.