GdS – Inter col tridente? Inzaghi fedele ai suoi principi, ma in caso di emergenza…

"I tifosi farebbero carte false per un tridente d’attacco Lautaro-Dzeko-Lukaku. Ma Inzaghi? Il finale di Lecce potrebbe illudere, con i nerazzurri schierati a quattro punte (anche Correa) e soltanto la coppia De Vrij-Bastoni in difesa. L’impressione è che però il tecnico nerazzurro resterà fedele ai suoi principi. Adattandoli, se necessario. Tipo Dimarco nel ruolo di stopper-ala, invece di Bastoni o Skriniar, in una difesa che soltanto formalmente resta a tre. Oppure aggiungendo Dzeko alla Lu-La: ma soltanto in situazioni d’emergenza, a gara in corso, se c’è da recuperare, e non dall’inizio. Mou ribaltava spesso così le situazioni più. complicate, facendo entrare tanti attaccanti e mettendo alle corde le difese molto chiuse. Il ritorno di Lukaku ha cambiato lo scenario. L’anno scorso Lautaro faceva il centravanti e Dzeko la seconda punta. Con il belga ora al centro dell’attacco — e dei lanci lunghi — tocca all’argentino scalare. A Lecce, Lautaro s’è addirittura piazzato dietro la coppia di giganti. Chissà se, mentre cerca il miglior equilibrio, Inzaghi non azzardi quei tre come progetto tattico di partenza e non alternativa".