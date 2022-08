Inter, Inzaghi vara il tridente pesante. La LuLa più Dzeko per scardinare le difese

"Più che mossa della disperazione, chiamatela pure soluzione d’emergenza. Sabato sera a Lecce l’Inter ha chiuso la partita con tutte le sue punte in campo: ci sta, visto che si voleva vincere al debutto contro un avversario decisamente alla portata. Ma la novità non è tanto legata al “tutti dentro” nei minuti finali, quanto quello che è successo prima dell’ingresso di Correa. Per 28 minuti Inzaghi ha lasciato in campo tre centravanti, cosa mai vista da questi parti: la Lu-La più Dzeko, per sfruttare muscoli, centimetri e senso del gol. Insomma, potenza massima per provare a far crollare il bunker del Lecce. E i risultati, in effetti, si sono visti", spiega Gazzetta.

"Ha messo da parte il fraseggio lento e sterile in mezzo al campo, andando subito in verticale a cercare di far male, o al massimo cercando gli esterni per un cross teso, con Dumfries e Dimarco in serata di grazia. Il lavoro di raccordo è stato affidato a Lautaro, per qualità fisiche e tecniche l’unico dei tre che potesse garantire a Inzaghi non solo la qualità nelle giocate in mezzo al campo, ma anche il passo e la gamba per pressare e recuperare palloni al centro. Come detto, la soluzione è stata d’emergenza, difficile pensare che Simone - con una rosa molto profonda e ricca di qualità in ogni ruolo - possa pensare di proporla con continuità. Però è una alternativa di lusso, un jolly pesante da portare nel taschino, specie nelle gare più chiuse e contro avversari arroccati nell’area di rigore", chiude il quotidiano.