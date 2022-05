Inter, 5 trofei in 5 anni per Inzaghi. “E pensare che qualcuno a fine anno ipotizzava…”

Quinto trofeo negli ultimi cinque anni per Simone Inzaghi, al secondo trionfo sulla panchina dell'Inter al suo primo anno nerazzurro

"La vittoria e la festa, le parole e i proclami. Il giorno dopo, l’Inter torna a lavorare, allontanando a fatica la sbornia dello stadio Olimpico e della seconda Coppa di stagione. Per Inzaghi è il quinto trofeo in 5 anni, la quarta finale su 5 vinta contro la Juventus. Negli ultimi 10 anni, nessuno ha vinto quanto lui, a parte ovviamente i bianconeri e chi è passato da Torino (come Conte: 6 trofei, ma cinque con la Juve). Scontato e meritato il rinnovo di contratto (non è una formalità, ma le parti si accorderanno entro la fine del mese, prima delle vacanze), quando c’era chi dubitava che Inzaghi potesse chiudere il rapporto con l’Inter già quest’anno, a fine campionato".