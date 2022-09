GdS – Inzaghi, il turnover non basta. In estate aveva annunciato novità, mai arrivate

"L’Inter 2021-22 è stata a lungo armonia, voglia di dominare il gioco, coinvolgimento di tutti nella fase di costruzione e di finalizzazione. Quella attuale ha perso quelle caratteristiche. Le ha perse (anche, non solo) per la ricerca estiva più che corretta di adattarsi a Lukaku, ovvero al giocatore più importante della campagna acquisti. Quel processo di adattamento non è stato completato, pure per l’infortunio di Lukaku. E con l’assenza di Romelu, è stato impossibile riavvolgere il nastro alla stagione passata: anche da qui, da un atteggiamento tattico ibrido, si capisce perché la squadra sembri scollata, come nel secondo tempo di Udine, con conseguenti problemi difensivi", spiega La Gazzetta dello Sport.