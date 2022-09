Inter, Inzaghi non cerca giustificazioni. CdS: ”Dopo aver subito il 3-1…”

Simone Inzaghi si è assunto le responsabilità della sconfitta alla Dacia Arena e non è andato a caccia di giustificazioni

''Simone Inzaghi si è assunto le responsabilità della sconfitta alla Dacia Arena e non è andato a caccia di giustificazioni. La sua faccia dopo il 3-1 incassato contro i bianconeri era più eloquente di tante dichiarazioni, ma il momento negativo lo ha spiegato anche e soprattutto a parole''. Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alle parole di Inzaghi dopo la sconfitta di Udine. A pesare in negativo sono i troppi gol subiti ma il tecnico sente la fiducia della società e vuole rilanciarsi dopo la sosta delle Nazionali. Al rientro, subito due sfide cruciali contro Roma e Barcellona.