Inzaghi: “Dopo Lukaku, quando ho fatto il nome di Dzeko il direttore mi ha detto…”

Non hanno mai avuto dubbi Simone Inzaghi e l’Inter dopo l’addio a sorpresa di Romelu Lukaku in estate. Il primo nome è sempre stato quello di Edin Dzeko, come svelato a più riprese dai dirigenti e anche da Simone Inzaghi a La Gazzetta dello Sport: "Quando è successa la questione Lukaku, il primo nome che ho fatto al direttore è stato il suo: lui mi ha detto che sfondavo una porta aperta, voleva portarlo all'Inter da due anni. E' sempre stato uno degli attaccanti più forti del nostro campionato".