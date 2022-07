Inzaghi, domani il punto mercato con Marotta. Mercoledì il via a ranghi ridotti

Manca sempre meno al via della stagione dell'Inter. Mercoledì è il giorno del raduno ad Appiano Gentile, un ritrovo a ranghi ridotti visto che i nazionali godranno di qualche giorno di vacanza in più.

"Inzaghi sarà in città da domani, quando parlerà in conferenza stampa insieme all'ad Marotta, e farà il punto sul mercato e sul ritiro. Simone sa bene che la prima settimana sarà... "soft" perché della prima squadra dovrebbero esserci, salvo sorprese, Handanovic, Onana, Cordaz, D'Ambrosio, Darmian, Gagliardini, Gosens, Bellanova, Mkhitaryan e Asslani. A questi si aggiungeranno i fratelli argentini Franco e (soprattutto) Valentin Carboni, fiori all'occhiello del vivaio diretto da Samaden e supervisionato da Baccin", spiega Tuttosport.

"Il gruppo sarà probabilmente integrato dai 2002 con la valigia in mano (Agoume, Sangalli, Moretti, Silvestro, Rovida, Squillato?), dagli elementi che saranno venduti per cassa (Pinamonti e Pirola, quest'ultimo solo con la recompra, ma non va escluso che resti) e da quelli che non rientrano nel progetto (Dalbert, Lazaro, Vanheusden e Salcedo)", aggiunge il quotidiano.