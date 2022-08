Inzaghi vuole che la sua Inter parta a razzo: la mossa del tecnico nerazzurro

Dopo la domenica libera concessa Simone Inzaghi , ieri il gruppo è tornato a lavorare ad Appiano Gentile. Oggi è prevista una seduta doppia, domani la sfida contro la Pergolettese. "Inzaghi vuole che la sua Inter parta a razzo in campionato e per questo sta cercando di concedere il maggior minutaggio possibile a tutti i giocatori della rosa. Soprattutto però vuole che i suoi si abituino sin da subito a scendere in campo più volte a settimana, senza soste di alcun tipo", sottolinea Tuttosport.