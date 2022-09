CdS – Inter, Inzaghi vuole la rivincita per zittire le critiche. L’assenza di Lukaku carica

Il tecnico dell'Inter, in conferenza stampa, si è mostrato carico per il grande appuntamento di stasera contro il Milan

L'Inter è pronta per il derby di stasera. Alla vigilia della sfida, in conferenza stampa, il tecnico dei nerazzurri Inzaghi ha mostrato soddisfazione per l'arrivo di Acerbi, ma anche grande concentrazione per la sfida.