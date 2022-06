Inzaghi e Zhang: messaggi quotidiani, rapporto speciale e obiettivo seconda stella

L'Inter andrà avanti con Simone Inzaghi in panchina: nei prossimi giorni arriverà l'ufficialità del rinnovo del tecnico fino al 30 giugno 2024. Una scelta voluta e condivisa dal presidente Steven Zhang, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Il rapporto con Inzaghi è stato subito speciale: Steven e Simone sono sempre in contatto e si scambiano quotidianamente messaggi. È successo a inizio stagione, quando il numero uno nerazzurro era in Cina, lontano dalla sua Inter. E la tradizione è rimasta intatta anche una volta rientrato in Italia. Zhang si fida di Inzaghi e il rinnovo è lì a testimoniarlo: i due si assomigliano, sono ambiziosi e vincenti. E insieme puntano a centrare lo scudetto della seconda stella".