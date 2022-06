Inter, Zhang torna in Italia e annuncia il rinnovo di Inzaghi: cifre e dettagli

Il presidente nerazzurro è atteso a Milano in settimana: porterà con sè la notizia del prolungamento del tecnico

Fabio Alampi

La notizia circola ormai da mesi, nei prossimi giorni assumerà i crismi dell'ufficialità: Simone Inzaghi prolungherà il suo contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2024. L'annuncio, secondo La Gazzetta dello Sport, arriverà subito dopo il rientro in Italia del presidente Steven Zhang, previsto in settimana: "Quando il presidente Steven Zhang torna in Italia, c'è sempre qualcosa di importante che bolle in pentola. E la tradizione verrà confermata anche questa volta: Zhang è atteso a Milano entro fine settimana, di rientro dopo un periodo passato negli Stati Uniti, e nell'agenda della prossima settimana sono subito previsti fuochi d'artificio. Il presidente, infatti, annuncerà ufficialmente il rinnovo del tecnico Simone Inzaghi (trovato da tempo), che si legherà all'Inter fino al 2024, con opzione per una ulteriore stagione, a 5,5 milioni".

Feeling, momenti speciali e nuovi obiettivi

"Steven è ambizioso, perfezionista, uno attento a ogni particolare. Dopo mesi passati lontano dalla squadra, è rientrato in Italia a inizio gennaio, in tempo per assistere al primo trofeo dell'era Inzaghi, quello che ha definitivamente sancito il ritorno dell'Inter a grandi livelli: battere ancora la Juve dell'amico Andrea Agnelli ha dato a Zhang l'esatta percezione di quanto squadra e club abbiano fatto un ulteriore passo avanti nelle gerarchie del nostro calcio. Doveva fermarsi per un mesetto, non ha più lasciato Milano fino alla fine della stagione. Voleva stare vicino alla squadra, far sentire la sua presenza nel momento più delicato della volata scudetto. E si è tolto pure la soddisfazione di vedere di persona la sua Inter espugnare il tempio sacro di Anfield in Champions.

Quell'1-0 a Liverpool non è valso il passaggio ai quarti, ma ha avuto un peso fondamentale anche nella scelta di andare avanti con Inzaghi: Zhang vuole che l'Inter si assesti nella top 10 dei club in Europa, dopo Anfield ha capito che la strada è quella giusta. Il rapporto con Inzaghi è stato subito speciale: Steven e Simone sono sempre in contatto e si scambiano quotidianamente messaggi. È successo a inizio stagione, quando il numero uno nerazzurro era in Cina, lontano dalla sua Inter. E la tradizione è rimasta intatta anche una volta rientrato in Italia. Zhang si fida di Inzaghi e il rinnovo è lì a testimoniarlo: i due si assomigliano, sono ambiziosi e vincenti. E insieme puntano a centrare lo scudetto della seconda stella".