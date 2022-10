Repubblica – Inter, Inzaghi ritrova fiducia, milioni e anche… Skriniar

Appena dieci giorni sui social spopolava l'hashtag #Inzaghiout. La vittoria col Sassuolo e il doppio confronto col Barcellona, hanno cambiato le sorti del tecnico nerazzurro capace di ricompattare il gruppo e guidarlo fuori dalle sabbie mobili. "Per Inzaghi non è una novità brillare nelle gare che contano. Negli anni della tirannide bianconera, sulla panchina della Lazio ha battuto la squadra di Allegri in Coppa Italia e in Supercoppa, titoli che ha vinto anche lo scorso anno con l’Inter. E in Europa si esalta", sottolinea Repubblica.