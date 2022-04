Iori: “L’Inter ha pescato il jolly contro la Juventus. Milan e Napoli ora…”

Il pensiero del giornalista a proposito della lotta scudetto ancora viva a poche giornate dal termine del campionato

Alessandro Iori, giornalista di Dazn, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, partendo dalla lotta scudetto: “E’ una partita, come si dice a Milano, a Ciapa no, chiunque alternativamente ha lasciato per strada delle occasioni. Ad esempio per il Napoli sono troppi i punti lasciati in casa. La Fiorentina è una delle realtà migliori del nostro campionato, ma il Napoli che arrivava dalla vittoria importante di Bergamo doveva surfare sull’onda emotiva. Peccato poteva essere un match che disegnava prospettive diverse, restano ancora 6 gare, ma certamente quella gara fa restare un pizzico di rammarico.