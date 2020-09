L’ipotesi di Galli (Sacco): “Positivi Genoa? Potrebbe essere errore di laboratorio. Non credo…”

Massimo Galli, che durante la fase di lockdown è stato consulente dell’Inter per quanto riguarda le problematiche Covid, è intervenuto a Sky Sport 24 per commentare la notizia dei 14 positivi in casa Genoa: “Se tutti quei test erano negativi un paio di giorni fa, e ora invece sono tutti positivi, mi chiedo se la società abbia fatto immediatamente riscontri di questi test. Qualche punto di domanda sulla faccenda del Genoa sorge, mi è già capitato in questi mesi vedere un’epidemia di positività che non si è rivelata tale, può capitare che sia un errore di laboratorio. Tutto questo necessita di una conferma. La situazione per ora si deve valutare con cautela”. E sull’ipotesi di fermare il campionato ha aggiunto: “Non penso che si debba ritenere di bloccare tutto da un momento all’altro, soprattutto in uno sport dinamico come il calcio”.