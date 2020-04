Inter, si valuta una nuova ipotesi per Kumbulla: se dovesse arrivare Vertonghen…

Marash Kumbulla rimane uno degli obiettivi di mercato dell’Inter: il difensore albanese del Verona, alla sua prima stagione in Serie A, ha impressionato la dirigenza nerazzurra, pronta ad investire su un giovane dal futuro assicurato. Secondo Tuttosport, tuttavia, il suo sbarco a Milano potrebbe essere rimandato: “Un difensore che piace molto al club nerazzurro è poi il 20enne albanese Kumbulla del Verona. Le società stanno parlando da mesi e, se dovesse andare in porto l’affare Vertonghen, non è da escludere che l’Inter blocchi il giocatore e lo lasci un’altra stagione a Verona“.