Isla: “Juve? Anche se non ha vinto l’ultimo campionato è la più forte in Italia”

Le parole del cileno: "Per me è una squadra molto forte, il ritorno di Allegri poi farà ancor più bene a questo ambiente"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Mauricio Isla, ex esterno della Juventus, ha parlato così della squadra bianconera e del prossimo campionato: "Per me è una squadra molto forte, il ritorno di Allegri poi farà ancor più bene a questo ambiente. La Juve è sempre la Juve, anche se non ha vinto l'ultimo campionato rimane il club più forte in Italia ed aspira a vincere la Champions. Ogni anno è lì in lizza per poterlo fare, la rosa è costituita da giocatori all'altezza come Ronaldo, Dybala, Bonucci e Chiellini. Sono fiducioso in loro".