Israele-Danimarca con i tifosi allo stadio, Eriksen: “Siamo felici. Ne abbiamo parlato…”

Il centrocampista nerazzurro commenta il ritorno allo stadio dei tifosi in occasione di Israele-Danimarca

Giovedì sera la Danimarca affronterà Israele, match di qualificazione in vista della Coppa del Mondo nel 2022. Israele è molto avanti nella vaccinazione della popolazione, per questo motivo allo stadio ci saranno i tifosi, circa 5 mila. Christian Eriksen ammette che l'argomento è stato discusso sul bus con i compagni: "Ci siamo seduti e ne abbiamo parlato in autobus e in albergo. È semplicemente bello che ci siano i tifosi. Dà uno stato d'animo diverso, che tu sia in trasferta o in casa".