Inter: bagarre per le Nazionali, Lukaku ed Eriksen si allenano con i loro compagni

In Italia è stata sollevata una polemica per l'intervento dell'ATS dopo i casi di covid alla Pinetina. Ma le Nazionali sono al lavoro e i giocatori nerazzurri sono tranquilli

La questione Nazionali ha tenuto banco per diversi giorni in casa Inter. Alla fine l'ATS ha liberato i giocatori di Conte convocati dai rispettivi ct. Ma tra le condizioni dell'Azienda Tutela Salute di Milano c'era che i calciatori convocati continuassero l'isolamento fiduciario nel loro Paese. Ovviamente le federazioni non hanno tenuto conto della raccomandazione arrivata dall'Italia. Nelle loro Nazioni valgono le loro regole e lo hanno detto chiaro e tondo i media dopo qualche ora dall'arrivo dei giocatori in ritiro.