Inghilterra-Italia finisce 0-0: buona prova degli azzurri. Dimarco in campo 87′

A Wolverhampton l'Italia ha affrontato l’Inghilterra nella terza giornata di Nations League. In uno stadio vuoto per la squalifica Uefa alla federcalcio inglese, dopo il caos biglietti della finale di Wembley di un anno fa, le due squadre hanno dato vita a un match combattuto. Bene la squadra di Mancini con il c.t. che ha lanciato dal 1' Federico Dimarco, autore di una prova convincente, il nerazzurro è rimasto in campo per 87', al suo posto è entrato Florenzi.