EDICOLA CDS – “Affamati”, un’Italia che entusiasma. Lazio-Sarri, la fumata

"Affamati". E' questo il titolo in prima pagina sul Corriere dello Sport in edicola giovedì 10 giugno 2021. "Domani l'esordio Europeo: gli azzurri sfidano la Turchia. Passione, energia, voglia di affermarsi: è un'Italia che entusiasma". In taglio alto si legge di Sarri-Lazio mentre c'è anche la foto che ritrae Conte e Pirlo in vacanza. Zazzaroni commenta così: "E' giusto ed è normale che Conte abbia preteso - e ottenuto - sette milioni, poco più della metà dello stipendio al quale stava rinunciando, quando si è dimesso? Se scegli autonomamente di mollare un posto di lavoro, non dovresti lasciare sul tavolo, insieme al contratto, anche i soldi?".