"Sarà anche un calcio liquido, i difensori manterranno la posizione invece di agganciarsi all’avversario, ma, come Djimsiti non perderà di vista Scamacca, così Bastoni, forse più spesso di Calafiori, dovrà stare vicino a Broja. Il centravanti albanese è uno dei top della squadra di Sylvinho: fisico, velocità, grande movimento su tutto lo spettro dell’attacco. Servirà naturalmente una marcatura collettiva, non potrà certo essere un “uno contro uno”: ma Bastoni, soprattutto giocando in mezzo, dovrà prendersi la responsabilità di fermare l’albanese", analizza La Gazzetta dello Sport.