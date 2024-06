L'Inter, aggiunge Di Marzio, ha messo le mani su Tessmann, 6 gol l'anno scorso in Serie B. L'idea dei nerazzurri è di prenderlo come investimento per il futuro, lasciandolo un anno in prestito al Venezia. Al Venezia andrebbero però Oristanio e Filip Stankovic, una trattativa che coinvolge tre profili e che settimana prossima potrebbe arrivare alla conclusione.