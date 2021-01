Ex Inter, possibile ritorno in Italia per Arnautovic: si fa avanti il Bologna

Il futuro di Marko Arnautovic potrebbe essere in Italia: l’attaccante austriaco, attualente sotto contratto con lo Shanghai SIPG, ha voglia di lasciare la Cina e di tornare in Europa. Sull’ex Inter, dopo la Fiorentina, è pronto a farsi avanti il Bologna: secondo il Corriere dello Sport la dirigenza rossoblu è al lavoro per regalare a Mihajlovic un rinforzo di qualità ed esperienza. Il problema maggiore è rappresentato dall’ingaggio (3,5 milioni di euro a stagione), ma il cartellino di Arnautovic non richiederebbe altre spese: operazione difficile, ma non impossibile.