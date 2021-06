Italia-Austria, Foda: “Orgoglioso della mia squadra, abbiamo giocato alla grande”

E' dispiaciuto ma orgoglioso della sua squadra il commissario tecnico dell'Austria, Franco Foda: ecco le sue parole

"Siamo tutti dispiaciuti, è chiaro dopo una partita come questa. Soprattutto dopo 90 minuti ho avuto la sensazione che avremmo potuto vincere la partita. Abbiamo giocato alla grande, anche dopo lo 0-2 non abbiamo mai mollato e abbiamo avuto occasioni anche dopo l'1-2. Ho visto che la squadra credeva in se stessa, tutta l'Austria può essere molto orgogliosa di questa nazionale. Siamo stati eliminati dopo una gara in cui abbiamo ricevuto tantissimi complimenti".