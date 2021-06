Italia-Austria, il Corsport su Barella: “5.5, non è serata. Un solo guizzo”

La pagella del quotidiano sulla prestazione del nerazzurro nella gara di ieri contro l'Austria

Non ha brillato, come invece di solito fa, Nicolò Barella nella gara di ieri tra l'Italia e l'Austria che ha regalato agli azzurri il passaggio ai quarti di finale di Euro2020. Questa la pagella del Corriere dello Sport al centrocampista dell'Inter, giudicato con un 5.5: "Il portiere austriaco, con i piedi, riesce a respingere il suo destro al volo. E’ l’unico guizzo di una partita in apnea. Ci mette tutto quello che può, ma non è serata. Anche un’ammonizione per proteste".