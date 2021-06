Italia-Austria, TS su Barella: “5.5, ammonizione stupida. Cerca di…”

La pagella del quotidiano sulla prestazione del nerazzurro nella gara di ieri contro l'Austria

Non ha brillato, come invece di solito fa, Nicolò Barella nella gara di ieri tra l'Italia e l'Austria che ha regalato agli azzurri il passaggio ai quarti di finale di Euro2020. Questa la pagella di Tuttosport al centrocampista dell'Inter, giudicato con un 5.5: "Colpito duro più volte, si rialza e cerca di cucire il gioco in una metà campo trafficata come nell’ora di punta. Alza la voce con Taylor e guadagna una stupida ammonizione che ne frena l’impeto in campo".