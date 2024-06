Sky – Italia, Barella non in gruppo per la prima parte della seduta

È iniziato l'allenamento dell'Italia a Coverciano, tutti in campo con la maglia 'Siamo tutti 10', il motto scelto dal ct Luciano Spalletti per questa Nazionale, inaugurato oggi dopo la visita dei cinque fantastici 10. Come riportato da Sky Sport, per la prima parte della seduta non sono in campo l'attaccante dell'Atalanta Gianluca Scamacca, che ha giocato ieri pomeriggio con la Fiorentina, e il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella.