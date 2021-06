Italia, test in famiglia contro l’Under 20: Bastoni sfida Esposito e Salcedo

Il ct Mancini ha testato i giocatori non impiegati ieri sera contro la Repubblica Ceca: in campo i 3 nerazzurri

Prosegue la preparazione dell'Italia di Roberto Mancini in vista dell'Europeo. In mattinata gli Azzurri hanno sostenuto a Coverciano un test in famiglia contro la selezione Under 20, un'occasione per testare i calciatori che ieri sera non hanno giocato contro la Repubblica Ceca (o che sono scesi in campo per pochi minuti). La sfida si è chiusa con il successo per 1-0 degli Azzurrini del ct Bollini. Incroci in salsa Inter durante l'incontro: Alessandro Bastoni, in campo per tutta la gara, nel primo tempo ha fronteggiato Sebastiano Esposito, nella ripresa Eddie Salcedo.