L’Italia batte la Polonia 2-0: decidono Jorginho e Berardi. Bastoni e Barella in campo per 90′

L’Italia risponde all’Olanda e rimane prima nel girone di Nations League. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, gli azzurri battono la Polonia per 2-0 grazie ai gol di Jorginho su rigore e Berardi. Partita che la squadra di Mancini gioca bene fin dalle prime battute e chiude il primo tempo meritatamente in vantaggio. Nella ripresa è il gol del giocatore del Sassuolo a chiudere la gara. Due i nerazzurri scesi in campo dall’inizio: Bastoni e Barella. Entrambi i giocatori hanno giocato tutto il match.