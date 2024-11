Grandi giocate e tanta quantità per Barella in mezzo al campo: secondo Varriale è l'interista l'MVP di Italia-Belgio

L'Italia batte 1-0 il Belgio e stacca il pass per i quarti di finale di Nations League. Decisivo il gol di Tonali ma a brillare è stato soprattutto Barella, che ha messo il suo zampino anche nell'azione che ha portato al gol dell'ex milanista.

"Bella vittoria dell'Italia sul Belgio. Convincente nel 1° tempo la squadra di Spalletti va in gol con Tonali e controlla la gara. Solida in difesa con Buongiorno insuperabile, creativa con Barella migliore in campo, si soffre solo nel finale ma arriva una vittoria meritata".