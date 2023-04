Juve-Napoli, Cuadrado simula e Raspadori segna. Varriale: “Atto di giustizia del dio calcio”

Il colombiano si è tuffato in area e ha cercato la gamba di Juan Jesus, l'arbitro non ha fischiato e Raspadori si è trovato solo davanti alla porta bianconera

Nella gara tra Juve e Napoliun episodio ha fatto nascere una rivolta sui social. Cuadrado che ad un certo punto cerca la gamba di Juan Jesus in area per prendersi un rigore inesistente. Il calciatore colombiano, non nuovo a certe provocazioni in campo, chiedere a Perisic, è finito nel mirino dei tifosi e non solo.