I 3 nerazzurri convocati dal ct Spalletti saranno tutti in campo dal primo minuto questa sera in Nations League

Torna in campo la Nazionale: l'Italia, dopo aver battuto Francia e Israele, affronta questa sera il Belgio (calcio di inizio alle ore 20:45) nella terza giornata di Nations League. Per l'occasione il ct Spalletti punterà nuovamente sul blocco Inter: i tre nerazzurri convocati (Bastoni, Dimarco e Frattesi) saranno tutti in campo dal primo minuto, così come nelle due gare precedenti del girone.