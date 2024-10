Alla fine, però, un po' l'immobilismo delle punte già in rosa alla squadra, un po' le faccende extra calcistiche che hanno coinvolto l'ex Genoa hanno fatto sì che si raffreddasse la pista mano mano che l'estate entrava nella sua fase più calda - almeno per quanto riguarda le compravendite di giocatori. [...] Intanto Gud approdava a Firenze e all'Inter manca ancora un attaccante in rosa che possa permetta ad Inzaghi differenti soluzioni di gioco offensivo con combinazioni più variabili e imprevedibili".

La posizione del Milan

"Per il futuro, insomma, il profilo di Maldini come possibile quarta punta è tutt'altro che da scartare. Milan permettendo, però. Perché se uno dei motivi per i quali l'attaccante del Monza piace tanto all'Inter è il costo relativamente contenuto, va anche detto che il Milan ha diritto alla 50% sulla rivendita. Soprattutto il club rossonero ha mantenuto il diritto di prelazione per pareggiare qualsiasi offerta e riprendersi l'attaccante versando metà della cifra offerta al Monza, qualora il giocatore fosse d'accordo. Leggasi: i rossoneri potrebbero tornare su Maldini per evitare di vedere un cognome legato alla storia rossonera cambiare improvvisamente colore - e non uno qualunque".