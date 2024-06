Sono solo tre i giocatori dell'Inter che ieri sono scesi in campo per l'Italia contro la Bosnia nell'ultima amichevole in vista degli Europei. Il migliore, per La Gazzetta dello Sport, è ovviamente Frattesi (voto 7,5), autore del gol decisivo: "Quello che ha la testa giusta per l'Europeo da subito: verticale, sempre in cerca di profondità. Combinazione di fisico, coraggio e senso del gol. Bene l'intesa con Scamacca. Si candida titolare per Pellegrini".

Il peggiore in campo, secondo la Rosea, è Federico Dimarco: "Nella ripresa per Bellanova, spostando Cambiaso a destra, per provare la teorica formazione per l'Euro. Ritmi bassi, corsa ridotta e un errore che poteva causare il pari all'ultimo minuto. Non è questo il vero Dimarco, non può essere". Voto 6 invece per Darmian: "Partita di grande esperienza, aiutando una difesa giovane con Buongiorno e Calafiori. Soffre un po' all'inizio sulle entrate di Hajradinovic, un bel salvataggio sulla linea". Bastoni è invece rimasto in panchina per tutta la partita.