Gazzetta: “Ecco la cartolina del fallimento dell’Italia di Spalletti a Euro 2024”

Il giorno dopo il ko con la Svizzera a Euro 2024, la Nazionale di Luciano Spalletti è tornata in Italia. Ecco quanto raccontato da Gazzetta.it sul rientro degli Azzurri: "Le nuvole e l’afa di Malpensa fanno da sfondo al mesto rientro degli Azzurri. Il giorno dopo il ko con la Svizzera, la Nazionale di Spalletti torna a casa dalla Germania a testa bassa. Pochissimi i tifosi in aeroporto, in un clima lontano una vita da quanto accaduto tre anni fa, dopo il trionfo di Wembley contro l’Inghilterra. Solo facce scure e occhi tristi. È questa la cartolina del fallimento", si legge.