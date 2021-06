Italia, Chiellini: “All’Europeo con grande entusiasmo. Turchia squadra pericolosa”

Le parole del capitano azzurro alla vigilia del debutto dell'Italia all'Europeo contro la Turchia

Giorgio Chiellini, capitano dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del debutto azzurro agli Europei contro la Turchia. Queste le sue parole: "Vivo queste ore da capitano con grande entusiasmo. Non vedevamo l'ora, è da quando ci siamo trovati in Sardegna che sognavamo di essere qui. Ci sarà un ambiente diverso e non vediamo l'ora di giocare. Bisogna vivere questo mese con grande entusiasmo, le cose verranno da sole. Ci siamo preparati bene, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo. Ora non ci resta che tornare in campo con grande entusiasmo e fiducia. Pellegrini? Così, ad un giorno dall'inizio dell'Europeo, è brutto lasciare. Ci mancherà, ma rimarrà sempre dentro questo gruppo a prescindere da tutto. Siamo più dei 26 che siamo qui, siamo tutti quelli che hanno lavorato con noi negli ultimi anni. So che sono tutti con noi e noi un pensiero per loro l'avremo sempre. La Turchia è una squadra forte, la conosciamo. E' una squadra pericolosa, può farci male. Questi calciatori hanno un sentimento di unità nazionale veramente grande e li porta a fare prestazioni straordinarie con la maglia della loro nazionale. Noi non vediamo l'ora di giocare con il pubblico e questo ci darà una carica in più".